Kastamonu'da okul zili veliler için çalıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde velilere sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitimler veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi çerçevesinde kentti eğitimler devam ediyor.

Haftanın belirli günlerinde okula gelen veliler, burada öğretmenlerden çeşitli konularda 44 saat eğitim alıyor. Zaman zaman uygulama zaman zaman da kitap anlatımı ile veliler derslere dahil ediliyor.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, AA muhabirine, eğitimin olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında Kastamonu genelinde kurslar açtıklarını ifade eden Bahçacıoğlu, "Ailelerimizin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde Bakanlığımızın başlattığı Aile Okulu Projesi kapsamında il merkezinde 294 aile eğitimi kursu açıldı. Şu ana kadar 5 bin 787 velimiz bu eğitimlere katıldı ve veli eğitimlerimiz devam etmekte. Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde 1 Aralık itibariyle açılan toplam kurs ayısı 3 bin 806 olup, şu ana kadar bu kurslarımıza 70 bin 114 kursiyerimiz katıldı. Bu kurslarımız da devam edecektir." dedi.

Aile eğitimine katılan velilerden Esin Kütükoğlu ise eğitimin çok yararlı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek için burada eğitim alıyoruz. Aile toplumun temel taşıdır. Aile içi iletişim, çocuklarla olan diyaloğumuz çok önemli. Onlara öğretmenleri yardımcı oluyorlar fakat okul, aile ve çocuk birlikte olursa eğitim daha güzel olur. Onlar daha güzel yetişirler. Eğitimlere mümkün olduğu kadar katılıyorum. Çocuklarımıza olan davranışlarım değişti. Yanlış bildiğim şeyleri düzelttim. "

Özge Kazmacı da 8 yıldır okuldan ve eğitimden uzak olduğunu belirterek, "Böyle programlarla biz de bilgilerimizi tazeliyoruz. Aile ile okul birbirine yaklaşıyor. Doğru yaptığımızı sandığımız yanlışlarımızın farkına varıyoruz. Bize yeni bilgilerle öğretmenlerimiz destek veriyor." diye konuştu.

Semra Kumcuoğlu ise kızı sayesinde eğitime katıldığını ifade ederek, "Aile içi okul, semineri bize çok şey kattı. Çocuğumuzla iletişimimizi daha etkili hale getirdi. Çocuklarımıza daha yararlı hale geldik. Sadece akademik anlamda değil, sosyal anlamda da bizim daha bilinçli bireyler olmamızı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Türkoğlu da eğitim sayesinde çocuğu ile iletişiminin güçlendiğini, bu sayede çocuğuna daha faydalı olduğunu söyledi.

Arzu Sancaktaroğlu ise "Pandemide hepimiz evlerimize kapandık. Eğitimler ekrandan devam etti. Bu süreçte hem aile hem de çocuklar olarak bir ekran bağımlılığı oluştu. Bu süreci nasıl atlatabileceğimiz, çocuklarımıza nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrendik. Bu bağımlılığı bitirebilmemiz için öncelikle kendimizin bağımlılıktan uzak kalmamız gerektiğini bu kurslardan öğrendim. Bu sayede çocuğumun teknoloji bağımlılığından uzaklaşmasını sağladım." dedi.

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