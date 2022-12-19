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Kastamonu'da tamirhanedeki aracın parçalarını çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

AA

Kastamonu'da tamirhanedeki aracın parçalarını çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da tamirhanedeki aracın parçalarını çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl merkezinde faaliyet gösteren özel bir oto servisine onarım için kaza yapmış araç bırakıldı. Servis yetkililerince yapılan kontrollerde aracın yaklaşık 55 bin lira değerindeki parçalarının çalındığı tespit edildi.

İhbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaklaşık 240 saatlik KGYS ve güvenlik kameralarını tarayarak şüpheli 2 kişinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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