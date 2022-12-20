Kastamonu Şapka Müzesi'nin envanteri genişliyor

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Hunlardan bugüne kadar kullanılan şapkaların sergilendiği Kastamonu Şapka Müzesi'ne bir iş adamı tarafından Avustralya'ya özgü şapka bağışlandı.

Şapka İnkılabı'na da ev sahipliği yapan kentte, Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan müzede, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötründen, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in kasketine, Cem Karaca, Harun Kolçak, Mazhar Fuat Özcan gibi çok sayıda ünlü isme ait şapka yer alıyor.

Müzede sayıları bini bulan şapkaların arasında farklı ülke ve kültüre ait şapkalar da bulunuyor.

Kentte Şapka İnkılabı'nın ilan edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi'ndeki envanter, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden yapılan şapka bağışlarıyla gün geçtikçe artıyor.

Müzeye son bağışı ise Avustralya'da fabrikası bulunan iş insanı Mehmet Ali Karamemiş yaptı.

Karamemiş, AA muhabirine, 35 yıldan fazla yurt dışında yaşadığını söyledi.

Sanayici olduğunu anlatan Karamemiş, "Kastamonu'daki Şapka Müzesi'ni Ankara'daki Kastamonu Günleri'nde öğrendim. Benim elimde de Avustralya'nın orijinal şapkası 'Akubra' vardı. Bu müzeyi görünce şapkayı müzede değerlendirmek istedim. Şapkayı müzemize kazandırmak için Ankara'dan geldim." dedi.

Şapkanın 1800'lü yılların sonunda askerler için yapıldığını ifade eden Karamemiş, "Asker kıyafetleri değiştikten sonra bu şapkayı çiftçilerin taktığı, hayvancılıkla uğraşan tarım alanındaki kişilerin kullandığı biliniyor. Avustralya şapkası olarak dünya tarafından tanınıyor. Dolabımızda duracağına Kastamonu Şapka Müzesi'ne hediye etmek istedik." diye konuştu.

Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesine ev sahipliği yaptıklarına işaret etti.

- "En büyük şapka müzesi olmak istiyoruz"

Avustralya'dan getirilen şapkanın müzeye bağışlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aynan, şunları kaydetti:

"Dünya şapkaları bölümümüze Avustralya'yı da koyacağız. Gelen misafirlerimizin hepsi Avustralya şapkasını görecekler. Müzemiz bağışçılarımız sayesinde her geçen gün büyüyor. Kastamonu Şapka Müzesi Türkiye'de ilk ve tek şapka müzesi. Dünyada üçüncü sıradayız. Biz daha da büyüyelim, dünyada ilk sırada olalım istiyoruz. En büyük şapka müzesi olmak istiyoruz."

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