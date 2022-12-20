Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan çalışmalarda bir zanlının üzerinde yapılan aramada, teneke meşrubat kutusunun içine saklanmış sentetik uyuşturucu bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de üzerinde yaptıkları aramada 73 gram kubar esrar ile 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği zanlıyı gözaltına aldı.