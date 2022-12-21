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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da 5 Kıbrıs gazisine madalya verildi

AA

Kastamonu'da 5 Kıbrıs gazisine madalya verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gaziye "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" takdim edildi.

Vali Avni Çakır, Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Kıbrıs gazileri Kemal Sulamacı, Ahmet Hepcan, Mehmet Ok ve Mahmut Türkoğlu'na madalyalarını verdi. 8 Mart 1993'te vefat eden Hüseyin Göçer'in madalyası ise eşine verildi.

Çakır, Kastamonu'nun şehit ve gaziler memleketi olduğunu, her ilçesinde şehit ve gazi bulunduğunu söyledi.

Hem Milli Mücadele dönemi hem de öncesinde Kastamonu insanının, devletinin, milletinin emrinde olduğuna tanıklık edildiğini vurgulayan Çakır, "Kıbrıs Barış Harekatı esnasında da her aileden hemen hemen bu harekata katılanlar olmuş. Türk milleti, Türk askeri, yavru vatanda da bu anlamda görev geldiğinde büyük bir gurur, şeref ve onurla cepheye koşmuş ve alnının akıyla verilen görevi tamamlamış." dedi.

Gazilik ve şehitliğin önemine değinen Çakır, "Bir insanın hayatı boyunca omzuna takacağı en büyük madalyalardan biri. Verilen görevi büyük bir gururla, başarıyla yerine getirmiş olmak ve bunun da ülke düzeyinde takdir edilmesi müthiş bir duygu. İnşallah bu madalyayı, yapılan hizmetin büyüklüğüne uygun şekilde torunlarınız, çocuklarınız, aileleriniz de bu gururu en üst seviyede taşır ve gereğini yapar." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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