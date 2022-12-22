Görme engelli Müzeyyen teyze ve Ahmet amca amatör tiyatrocu oldu

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni" tiyatro topluluğunda yer alan 69 yaşındaki Müzeyyen Karakoca ve 65 yaşındaki Ahmet Kökmen, ikinci kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında sahneledikleri "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu ile izleyicinin beğenisini toplayan "Ekip Moni", ikinci oyunları "Buz Dağı"nın provalarına başladı.

Hulusi Sıvacı ile görme engelli oyunculardan Necati Korkmazer'in yönettiği oyunun provaları, Grand Moni Konferans Salonu ve derneğin binasında gerçekleştiriliyor.

Ekipte yer alan iki isim ise 65 yaşın üstünde olmalarına rağmen amatör tiyatrocu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mayıs ayında tiyatro ile tanışan Karakoca ve Kökmen, yeni oyunlarını sahneleyecekleri ocak ayını heyecanla bekliyor.

Müzeyyen Karakoca, AA muhabirine doğuştan görme engelli olduğunu söyledi.

Oyunda yer almaktan mutlu olduğunu ifade eden Karakoca, "Gerçek bir tiyatro deneyimim yoktu, radyo tiyatrosu, arkası yarınlar ve okul radyoları ile büyüdüm. Altmışımdan sonra tiyatrocu olmak çok güzel bir duydu. İlk oyunumuz gayet güzeldi. İnşallah bu sene daha güzel olması için gayret ediyoruz. Heyecanlıyım, sanat olur da heyecan olmaz mı? Heyecan çok var." dedi.

Tiyatro sayesinde sosyalleştiğini anlatan Karakoca, "Bugüne kadar tiyatro ne izledim ne de oynadım. İlk teklif geldiğinde, arkadaşlar, 'Tiyatro yapalım' dediğinde bir an düşündüm, sonra sevindim. Seyircinin alkışı şevk veriyor, gayret veriyor. Daha önce pek dışarı çıkmıyordum, çıkarsam ailemle çıkıyordum. Tek başıma çıkamıyordum. Tiyatro yaptığımızda böylece dışarı çıkmış oldum. Sanatı çok seviyorum, güzel oldu, sosyalleşiyoruz." diye konuştu.

- "Oynarken alkış olduğu zaman daha bir mutlu oluyoruz"

Ahmet Kökmen ise hayatının büyük bölümünün köyde geçtiğini belirterek şunları dile getirdi:

"2018 yılında Görme Engelliler Derneği ile tanıştım. Arkadaşlarla eğlenceler düzenledik. En sonunda tiyatro yapmaya karar verdik. İlk tiyatromuzu yaptık. Bu yıl da ikincisini yapmaya çalışıyoruz. Başarabilirsek ne mutlu. Bu yaştan sonra tiyatrocu olduğuma kendim de inanamıyorum. Seyirciler tarafından beğenildiğini söylüyorlar. Hayatımda tiyatro nedir bilmiyordum, görmedim de. Bilmeden, görmeden atıldık. Severek yapıyorum, sevmesek zaten yapamazdık. Oynarken alkış olduğu zaman daha bir mutlu oluyoruz."

Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu, görme engellilerin de tiyatro yapabileceğini gösterebilmek, farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kuşoğlu, "Derneğimizde farklı yaş gruplarında abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. 7'den 70'e tüm arkadaşlarımızı tiyatroda görevlendirdik. Onlar da üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Necati Korkmazer de kırsalda yaşayan 15 yaşındaki görme engelli çocukları da sahneye çıkartmak istediklerini ifade etti.

Bu konuda çalışmaları olacağını aktaran Korkmazer, şunları kaydetti:

"Altmış yaşlarının üstünde abilerimiz, ablalarımız var. Eğer 65 yaşındaki 70 yaşındaki oynayabiliyorsa, eğer bir yol açılırsa 15 yaşındaki çocuk neleri yapamaz. Biz örnek olmak istiyoruz."

- "Burada bir tiyatro gösterisinden ziyade göstermek istediğimiz medeni cesaretimiz"

Engellilerin önünün açılması gerektiğini anlatan Korkmazer, "Burada bir tiyatro gösterisinden ziyade göstermek istediğimiz medeni cesaretimiz. Lütfen evinizdeki, köyünüzdeki, mahallenizdeki görme engelli kardeşlerimizin, abilerimizin önünü açın, siz önünü açtıkça o yürüyecek. O yürüdükçe ailesi olarak sizler gurur duyacaksınız." dedi.

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