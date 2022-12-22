Görme engelli Müzeyyen teyze ve Ahmet amca amatör tiyatrocu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli Müzeyyen teyze ve Ahmet amca amatör tiyatrocu oldu

AA

Görme engelli Müzeyyen teyze ve Ahmet amca amatör tiyatrocu oldu

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni" tiyatro topluluğunda yer alan 69 yaşındaki Müzeyyen Karakoca ve 65 yaşındaki Ahmet Kökmen, ikinci kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında sahneledikleri "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunu ile izleyicinin beğenisini toplayan "Ekip Moni", ikinci oyunları "Buz Dağı"nın provalarına başladı.

Hulusi Sıvacı ile görme engelli oyunculardan Necati Korkmazer'in yönettiği oyunun provaları, Grand Moni Konferans Salonu ve derneğin binasında gerçekleştiriliyor.

Ekipte yer alan iki isim ise 65 yaşın üstünde olmalarına rağmen amatör tiyatrocu olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mayıs ayında tiyatro ile tanışan Karakoca ve Kökmen, yeni oyunlarını sahneleyecekleri ocak ayını heyecanla bekliyor.

Müzeyyen Karakoca, AA muhabirine doğuştan görme engelli olduğunu söyledi.

Oyunda yer almaktan mutlu olduğunu ifade eden Karakoca, "Gerçek bir tiyatro deneyimim yoktu, radyo tiyatrosu, arkası yarınlar ve okul radyoları ile büyüdüm. Altmışımdan sonra tiyatrocu olmak çok güzel bir duydu. İlk oyunumuz gayet güzeldi. İnşallah bu sene daha güzel olması için gayret ediyoruz. Heyecanlıyım, sanat olur da heyecan olmaz mı? Heyecan çok var." dedi.

Tiyatro sayesinde sosyalleştiğini anlatan Karakoca, "Bugüne kadar tiyatro ne izledim ne de oynadım. İlk teklif geldiğinde, arkadaşlar, 'Tiyatro yapalım' dediğinde bir an düşündüm, sonra sevindim. Seyircinin alkışı şevk veriyor, gayret veriyor. Daha önce pek dışarı çıkmıyordum, çıkarsam ailemle çıkıyordum. Tek başıma çıkamıyordum. Tiyatro yaptığımızda böylece dışarı çıkmış oldum. Sanatı çok seviyorum, güzel oldu, sosyalleşiyoruz." diye konuştu.

- "Oynarken alkış olduğu zaman daha bir mutlu oluyoruz"

Ahmet Kökmen ise hayatının büyük bölümünün köyde geçtiğini belirterek şunları dile getirdi:

"2018 yılında Görme Engelliler Derneği ile tanıştım. Arkadaşlarla eğlenceler düzenledik. En sonunda tiyatro yapmaya karar verdik. İlk tiyatromuzu yaptık. Bu yıl da ikincisini yapmaya çalışıyoruz. Başarabilirsek ne mutlu. Bu yaştan sonra tiyatrocu olduğuma kendim de inanamıyorum. Seyirciler tarafından beğenildiğini söylüyorlar. Hayatımda tiyatro nedir bilmiyordum, görmedim de. Bilmeden, görmeden atıldık. Severek yapıyorum, sevmesek zaten yapamazdık. Oynarken alkış olduğu zaman daha bir mutlu oluyoruz."

Dernek Başkanı Cahit Kuşoğlu, görme engellilerin de tiyatro yapabileceğini gösterebilmek, farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kuşoğlu, "Derneğimizde farklı yaş gruplarında abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz var. 7'den 70'e tüm arkadaşlarımızı tiyatroda görevlendirdik. Onlar da üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Necati Korkmazer de kırsalda yaşayan 15 yaşındaki görme engelli çocukları da sahneye çıkartmak istediklerini ifade etti.

Bu konuda çalışmaları olacağını aktaran Korkmazer, şunları kaydetti:

"Altmış yaşlarının üstünde abilerimiz, ablalarımız var. Eğer 65 yaşındaki 70 yaşındaki oynayabiliyorsa, eğer bir yol açılırsa 15 yaşındaki çocuk neleri yapamaz. Biz örnek olmak istiyoruz."

- "Burada bir tiyatro gösterisinden ziyade göstermek istediğimiz medeni cesaretimiz"

Engellilerin önünün açılması gerektiğini anlatan Korkmazer, "Burada bir tiyatro gösterisinden ziyade göstermek istediğimiz medeni cesaretimiz. Lütfen evinizdeki, köyünüzdeki, mahallenizdeki görme engelli kardeşlerimizin, abilerimizin önünü açın, siz önünü açtıkça o yürüyecek. O yürüdükçe ailesi olarak sizler gurur duyacaksınız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da apartmanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da apartmanın çatı katında çıkan yangın ...
Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları havadan ...
Kastamonu'da 5 Kıbrıs gazisine madalya verildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da 5 Kıbrıs gazisine madalya verildi
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı ...
Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor
Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi
YEREL HABERLER Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden ...
Kastamonu Şapka Müzesi'nin envanteri genişliyor
YEREL HABERLER Kastamonu Şapka Müzesi'nin envanteri genişliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.