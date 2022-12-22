Kastamonu'da kaçak sigara operasyonunda iki kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara ve tütün satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu, ilçeye yasa dışı yollardan tütün ve tütün mamullerinin getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, uygulama noktasında durdurulan bir araç içinde yapılan aramada 78 bin doldurulmuş makaron ile 90 bin gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

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