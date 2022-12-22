Kastamonu'da özel bireyler yeni yıl eğlencesinde doyasıya eğlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel bireyler için yılbaşı programı düzenlendi.

Kastamonu Sarıkonak Kadın Kooperatifi ve Kastamonu Kadın Girişimciler Derneğince Merkez Spor Salonu'ndaki Mutlu Kafe'de bir araya gelen özel bireyler, canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti.

Ailelerin katılımıyla çekilen halayın ardından, doğum günü olan çocuklar için pasta kesildi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Kastamonu Sarıkonak Kadın Kooperatifi ve Kadın Girişimciler Derneğinin düzenlediği yılbaşı etkinliğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Güzel bir eğlence olduğunu belirten Boyraz, "Çocuklarımız ve ailelerimiz gönüllerince eğlendi. Bizim çocuklarımızın başka bir ortamda eğlenmesi neredeyse imkansız. Bakışlar etkiliyor, aileler, çocuklar geriliyor. Onun için Merkez Spor Salonumuzdaki Mutlu Kafe'de gönlümüzce bir yılbaşı etkinliği düzenledik." dedi.

Boyraz, ailelerin de çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu akşam özel bireyimiz Yiğit'in doğum günüydü. Onun için pasta kestik, halay çektik. Bağlama kursuna giden ailelerimiz bağlama dinletisi yaptılar. Oyunlar oynadılar. Dolu dolu geçti bu akşam." diye konuştu.

Engelli birey annesi Filiz Hoşlan ise çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Bu tür organizasyonlar bana da çok iyi geliyor. Bizim için, çocuklarımız için çok eğlenceli bir ortamdı. Saz çaldık, hocalarımız geldi onları dinledik. Eğlendik, güzel zaman geçirdik." ifadelerine yer verdi.





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