Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Günberi köyü Çağda Mahallesi'nde Cemal Çalışkan'a ait ahşap evde yangın çıktı.
Çalışkan ve eşi, boş odada çıkan yangını camın patlaması sonucu fark etti. Alevleri gören Çalışkan çifti, durumu itfaiyeye bildirdikten sonra evin altındaki ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkardı.
Yangına müdahale eden Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, diğer evlere sıçramadan alevleri söndürdü. Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da köye giderek yangın hakkında bilgi aldı.