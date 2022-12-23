Selin vurduğu Bozkurt yeni meydanına kavuşuyor

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde yaklaşık 7 metre rüsubatla kaplanan Türk Tarih Meydanı, yeni görüntüsüne kavuştu.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos 2021'de taşması sonucu yaşanan selde can kayıpları ve büyük çapta hasarın oluştuğu Bozkurt, eski görüntüsüne kavuşmaya başlarken, ilçe meydanı da eski günlerine dönmek için gün sayıyor.

TOKİ tarafından yapılan ve yüzde 97'si tamamlanan yaklaşık 18 bin metrekarelik meydan projesinde, millet kıraathanesi, 12 dükkan ve kapalı pazar yeri bulunuyor. Yeşil alan ve yürüyüş alanlarının yanı sıra insanların bir arada oturup sohbet edebileceği bir konseptte tasarlanan Türk Tarih Meydanı'nın ortasında havuz, bir tarafında da Hükümet Konağı yer alıyor.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, meydan projesinde sona gelindiğini söyledi.

İlçenin büyük bir sel felaketi yaşadığını anımsatan Atıcı, "Burası Bozkurt meydanı. 11 Ağustos sel felaketinde yaklaşık 7 metreyi bulan rüsubat ve malzemeyle doluydu. Sel felaketinin hemen ardından bölgede çalışmalara başlanarak temizlendi." dedi.

İlçenin güzel bir meydana kavuştuğunu belirten Atıcı, "Meydan projemiz bitmek üzere. Geniş bir meydan. Buradaki 10 dükkanımızın kurasını çekerek vatandaşlarımıza verdik. İnşallah vatandaşlarımız 1 hafta 10 gün içinde dükkanlarına yerleşecek." diye konuştu.

- "O günkü fotoğrafla bugünkü fotoğrafı karşılaştırmak lazım"

Meydanda o günden bugüne çok büyük değişim olduğunu vurgulayan Atıcı, şunları kaydetti:

"11 Ağustos'tan sonra bu meydanı görenler bilir. O günkü fotoğrafla bugünkü fotoğrafı karşılaştırmak lazım. Altyapısı, yeşillendirmesi, millet kıraathanesi, son dizayn dükkanlarıyla TOKİ'miz, ilçemize çok güzel bir meydan, dükkanlar ve pazar yeri kazandırdı. İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz sayesinde çok güzel bir hükümet konağı kazandırıldı. İnşallah vatandaşlarımız hem bu meydanda oturacak hem de işletmelerini işletecek."

Bozkurt'ta yaraların sarıldığını dile getiren Atıcı, "Bozkurt'taki yaralar bu kadar hızlı sarıldığı için vatandaşlarımız da çok mutlu. Bozkurt'un eski halinde bu kadar geniş bir meydanı yoktu. Buraya geniş bir meydan kazanıldı. Hükümet konağını biraz daha geri alarak ana meydanı genişlettiler. Vatandaşlarımız meydana şimdiden gelerek güneşlenip zaman geçiriyor. Meydanı çok beğendiklerini belirtiyorlar." ifadelerini kullandı.

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