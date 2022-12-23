Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen üç adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ile uyuşturucu tüketiminde kullanıldığı değerlendirilen cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının polisteki işlemleri sürüyor.



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