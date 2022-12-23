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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da ahşap oyuncak ve tasarım yarışmasının sergisi açıldı

AA

Kastamonu'da ahşap oyuncak ve tasarım yarışmasının sergisi açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen ahşap oyuncak ve tasarım yarışmasının sergisi açıldı.

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen yarışmaya katılan eserler, üniversitenin Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu'nda sergilendi.

14 ilden 48 yarışmacının ahşaptan yaptığı tasarım ve oyuncaklarla katıldığı sergide seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından dereceye girenler belirlenecek.

Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Önder Tor, AA muhabirine, ulusal çapta ilk ahşap tasarım yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Yarışmaya 74 kişinin başvurduğunu, ön değerlendirmenin ardından 48 yarışmacıyı davet ettiklerini anlatan Tor, "Kastamonu Üniversitesi, ormancılık ve tabiat turizminde ihtisaslaşan bir üniversite. Kastamonu'yu ahşabın başkenti olarak değerlendiriyoruz. İhtisaslaşma kapsamında ahşap oyuncaklara yönelik çalışma yapmak istedim. Bu kapsamda yarışma düzenledik." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve yarışma seçici kurul üyesi Prof. Erol Yıldır ise Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok güzel örnekler geldiğini dile getirerek, "Üniversitemizin kuruluş gayelerinden biri bölge kültürü, sanatı ve ekonomisine katkı sağlamak. Orman varlığı yoğun bir bölgeyiz. Ahşap kültürü çok yaygın. Bunun bilimsel olarak geliştirilmesi önemli. Ahşaptan yapılan bu çalışmalarda derece alanlar, daha sonra lisanslı ürün olarak çoğaltılıp gençlerimizin hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılanlardan Eylül Aytekin de İngilizce öğretimini kolaylaştıracak eğitici bir ahşap oyuncak tasarladığını belirterek, "Çocukların İngilizceyi oyun oynar gibi öğrenmesini amaçladım. Çocukların plastik yerine ahşapla bunu yapması da ayrıca önemli." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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