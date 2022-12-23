Öğretmen, öğrenci ve veliler serebral palsi hastası İlayda'ya tekerlekli sandalye aldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinde alınan özel yapım tekerlekli sandalye, serebral palsi hastası İlayda Zeynep Hoşlan'a hediye edildi.

Merkez Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, serebral palsi hastası İlayda Zeynep'e özel aparatlı tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı. Okul idare öncülüğünde alınan tekerlekli sandalye, okul bahçesinde düzenlenen törenle İlayda Zeynep'e verildi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, duyarlılıklarından dolayı okul idaresi, öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

Çok mutlu olduğunu vurgulayan Boyraz, "Serebral palsi rahatsızlığı olan özel bireyimize özel yapım bir sandalye teslim ettik. Ailelerimizin bu aracı alması neredeyse imkansız, çünkü özel yapım bir araç. Okul müdürümüz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hemen kampanyaya odaklanıp gereken meblağı toplayıp emaneti yerine teslim etti. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aile için bu desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Boyraz, "Bir çocuk büyüdükçe ve annenin yaşı ilerledikçe kucakta taşınması neredeyse imkansız oluyor. Bu sandalyeler hayatı kolaylaştırıyor. Kızımız atlı terapiye gidip gelirken annesi sırtında taşıyıp indirirken çok üzülüyorduk. Hafta sonlarına atlı terapiye devam edecek ve daha rahat gidecek." diye konuştu.

Okul müdürü Halit Özden de bugün engelsiz insanlar olabileceklerini ama yarının ne getireceğinin bilinemeyeceğine dikkati çekerek bu konuda duyarlı davranılması gerektiğini kaydetti.

İlayda Zeynep'in annesi Filiz Hoşlan ise kızına tekerlekli sandalyeyi alanlara teşekkür etti.





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