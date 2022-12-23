Üniversite öğrencilerine model uçak eğitmenliği kursu veriliyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunda model uçak eğitmenliği başlangıç kursu açıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Kastamonu Şubesi tarafından açılan kursa Sivil Havacılık Yüksekokulundan 21 öğrenci katılıyor. 6 gün sürecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, uluslararası alanda geçerli sertifika kazanacak. Sertifika sahipleri, halk eğitim merkezi destekli kurs açma imkanına da sahip olacak.

THK Kastamonu Şube Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, gazetecilere, THK'nin 1925'ten bu yana havacılığın sevdirilmesi ve gençlere havacılık faaliyetlerinin özendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Bu yıl ilk defa Kastamonu'da radyo kontrollü uçak kursu açtıklarını ve 30 kişiye sertifika verdiklerini belirten Dağdelenoğlu, "Şimdi de model uçak eğitmen kursu açtık. Burada yetişecek kardeşlerimiz artık Kastamonu'nun tüm halk eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı destekli okullarında model uçak kursları açabilecek." dedi.

Havacılık Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yasin Soycan ise kursu çok faydalı bulduğunu dile getirerek, "Yaptığımız uçakları bitirdikten sonra uçuşlar yaparak kendimizi havacılık anlamında geliştirmeyi planlıyoruz. Buradan aldığımız sertifikalar ile ileride açacağımız kurslarımız olsun ya da herhangi bir işe gireceğimiz zaman daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.





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