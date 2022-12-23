Kastamonu'da aranan 3 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişileri yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

İl genelinde 18 adreste yapılan aramalarda, hakkında "kasten yaralama" suçundan ifadeye yönelik yakalama müzekkeresi bulunan şüpheli ile "yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 6 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 kişi ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

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