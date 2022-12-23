Kastamonu'da dolandırılmak üzere olan kişiyi polis kurtardı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kendisini telefonla arayan şüphelilere bankadan para göndermek üzere olan kişi, polisin müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisini telefonla arayan şüphelinin yönlendirmesiyle bir bankanın şubesine giden Recep İ'nin dolandırılmaya çalışıldığı bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.

Recep İ'nin yerini tespit eden polis, yanına giderek dolandırılmak istendiğini anlatıp verilen hesap numarasına para yatırmasını engelledi.

Kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin Recep İ'yi üç farklı telefon numarasından arayarak banka şubesine yönlendirdiği, bankada kayıtlı telefon numarasını dolandırıcının söylediği ile değiştirdiği, ayrıca internet bankacılığı yapmak için şifre aldığı belirlendi.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Recep İ'nin hesaplarına bloke konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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