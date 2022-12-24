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Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu 1375. toplantısını Kastamonu'da gerçekleştirdi

AA

Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu 1375. toplantısını Kastamonu'da gerçekleştirdi

KASTAMONU (AA) - Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu, 1375. toplantısını Kastamonu'da gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda üniversiteye bağlı Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri'nde (ÖRSEM) düzenlenen toplantıda, gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından üniversitenin mali koordinatörü Şinasi Yurdakul, mali bütçe ve döner sermaye işletmeleri ile ilgili yönetim kuruluna sunum yaptı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Meral Arslan da 2023-2024 akademik yılında açılması planlanarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru dosyaları sunulan enstitü, meslek yüksekokulu, araştırma uygulama merkezi ile bölüm ve ana bilim dallarına ilişkin bilgi verdi.

Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ise yeni kurulan koordinatörlüğün yapılanma sürecinin yanı sıra bilimsel yayınlar ve üniversite bünyesinde çıkarılan dergiler ile ilgili planlarını anlattı.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ da "Araştırma Yönetiminin Kalite ve Performans Odaklı Tasarımı" konulu sunum yaptı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da konuşmasında, sunum yapanlara teşekkür etti.

Çok faydalı ve güzel bir toplantı düzenlendiğini belirten Ünüvar, "Aslında böyle kravatsız, rahat ve sakin ortamda bir şeyleri paylaşmak lazım. Niyetimiz sizleri burada sunumlarla boğmak değil. Biraz farklı ortamda bir araya gelelim, paylaşalım istedik." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesinin çok büyük avantajları bulunan bir üniversite olduğunun altını çizen Ünüvar şunları kaydetti:

"Bir defa çok köklü bir üniversiteyiz. Çok önemli mezunlarımız var. Veteriner, Ziraat var, Mühendislik, Tıp, sosyal bilimlerde Siyasal, Hukuk, İletişim, Eğitim Bilimleri, İlahiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya var, Uygulamalı Bilimler var. Hepsi heyecan verici fakülteler. Zorluklarımız da var. Kolay bir şey değil ama Ankara Üniversitesi zorluklarla mücadele ede ede bu noktaya gelmiş çok değerli ve önemli bir üniversite. Bundan sonra daha ileriye gidecektir. Hakikaten çok büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz."

Toplantı, soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu, ÖRSEM Tesisleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.


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