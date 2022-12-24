Kastamonu'da sis etkili oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kent merkezi ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 80 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.





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