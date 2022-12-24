Kastamonu'da AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi"ne katılarak eğitimlerini tamamlayan 14 kişiye sertifikaları verildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gönüllülük Projesi kapsamında, Kastamonu AFAD Müdürlüğünce düzenlenen programlarla pratik ve teorik eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

AFAD Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Mustafa Esin, Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gönüllülerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Hayatın olduğu her yerde AFAD'ın bulunduğunu vurgulayan Esin, "Nerede hayat orada AFAD' düsturu ile hareket eden bir kurumuz. 70 ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Rize, Arhavi selinde, Manavgat, Muğla yangınlarında, Bozkurt, Bartın sellerinde hep görevdeydiniz, sahadaydınız. Bundan sonra da size ihtiyaç olduğunda davet edeceğiz. Gönüllü olarak bu faaliyetlerde bulunacaksınız." dedi.

AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder ise gönüllülerin kendileri için önem taşıdığını dile getirerek, "Birçok depremde, selde her ortamda gönlünüzü verdiniz. Hiçbir emre tabi olmadan gönüllü olarak emeğiniz sarf ediyorsunuz. Kastamonu'da eğitimini tamamlayan 150 gönüllü arkadaşımız var. Bunların 14'üne sertifika vereceğiz." diye konuştu.

Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisi Müdürü Ahmet Şirin ise merkez hakkında bilgi verdi.

Programa AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ, Kastamonu Afet ve Acil Durum Merkezi Şube Müdürü Suat Tüfekçi ile gönüllüler katıldı.





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