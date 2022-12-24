Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu ile İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri, sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.



Kastamonu Havalimanı çevresinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Bu nedenle Kastamonu ile İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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