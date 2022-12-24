Polis olduğunu söyleyerek bir çifti dolandıran 5 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da telefonla aradıkları çiftin, kendilerini polis olarak tanıtarak yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizlerini aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık şüphesiyle Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu'da dün, Şerafettin ile eşi Sultan T'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, çiftin adlarının hırsızlık soruşturmasında geçtiğini, bu kapsamda evlerinde arama yapacaklarını söyleyerek yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi almış, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu 5 zanlı dolandırdıkları ziynet eşyası ve parayla Aksaray'da yakalanmıştı.





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