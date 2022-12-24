Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

2022'de Türkiye'de en çok izlenen sinema filmleri!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.D, Batı Çevre Yolu Üçoluklar mevkisinde park halindeki araçta oturan ve alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.O.Y. ve S.Y'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan A.O.Y. ve S.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan E.D. ise daha sonra polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.