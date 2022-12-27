Camiden imamın ayakkabısının çalınması güvenlik kamerasında

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde camiden imamın ayakkabısının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Kara Mustafa Paşa Cami İmamı Emir Sirac Ecer, camiden dışarı çıktığında ayakabısının olmadığını gördü. Ayakkabısının yanlışlıkla giyilmiş olabileceğini değerlendiren Ecer, caminin güvenlik kamerası kayıtlarına baktı.
Görüntülerde tanımadığı bir kişinin etrafı inceledikten sonra ayakkabıyı alarak montunun içine saklayıp camiden uzaklaştığını gören imam Ecer, polise şikayette bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.