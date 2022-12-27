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Abana'da "Neşet Ertaş Türküleri ve Anma Gecesi" düzenlendi

AA

Abana'da "Neşet Ertaş Türküleri ve Anma Gecesi" düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Neşet Ertaş Türküleri ve Anma Gecesi" düzenlendi.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu organizasyonuyla aralarında öğretmenler ve öğrenci velilerinin olduğu 17 kişilik ekiple öğrenciler yararına düzenlenen etkinlikte, "Bozkırın Tezenesi" olarak da anılan Ertaş'a ait türküler seslendirildi.

Abana Kaymakamı Salih Ağar, programda yaptığı konuşmada, gönül insanı Ertaş'ı rahmet ve özlemle yad ettiklerini ifade etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ağar, "Büyük üstat, gönül insanı Neşet Ertaş'ı güzel ilçemiz Abana'da öğretmen arkadaşlarımızın girişimi ve tüm vatandaşlarımızın emeğiyle böyle güzel bir konserde anmış olduk. Yoğun katılım olması bizi ayrıca sevindirdi. Çünkü bu konserin geliri Abanalı öğrencilerimizin eğitim ve sosyal harcamalarına kaynak olacak. Öğrencilerimiz için her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Konsere Belediye Başkanı Yunus Akgül ile çok sayıda davetli katıldı.


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