Kastamonu'da öğretim görevlisi soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, soğuk havaya aldırış etmeden şelalede yüzdü.

Taşköprü Belediyesi ile Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneğinin desteğiyle ilçede doğa turizmi rotası oluşturmak için 5 gün boyunca incelemelerde bulunan Haberal, Dikmenaltı Şelalesi'nde de yüzdü.



Haberal, AA muhabirine, soğuk havaya aldırış etmeden suya atladığını belirterek, "Nerede bir göl, şelale görsem yüzmek isterim. Taşköprü ilçemizin alternatif rotalarını belirleyip Dikmenaltı Şelalesi'ni de turizme kazandırmak için şelalede yüzdüm. Burası doğaseverler için inanılmaz bir yer." dedi.





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