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TSKGV Genel Müdürü Piyade savunma sanayindeki son durumu değerlendirdi:

AA

TSKGV Genel Müdürü Piyade savunma sanayindeki son durumu değerlendirdi:

KASTAMONU (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sadık Piyade, "Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım." dedi.

Piyade, Taşköprü Belediyesince, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TSKGV Savunma Sanayii Tanıtımı" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Piyade, gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Vakfı tanıtmak için bu tür programlar düzenlediklerini anlatan Piyade, "Bizi burada görme istekleri üzerine koşarak geldim. Gençlere Vakıf ve şirketlerimizi tanıtma fırsatı buldum." dedi.

Vakfın görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olduğunu ifade eden Piyade, TSKGV bünyesinde ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketlerinin olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin savunma sanayinin amiral gemisi olduğunu belirten Piyade, "Milletimiz istediği süre içerisinde üretemeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Hava savunma sistemlerimizde çok ciddi çalışmalarımız var. Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım. Sadece bunlar değil her gün değişik sürprizlerle şirketlerimize ait gelişmeleri beraber izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Pilin hücresini üretiyoruz ve Avrupa'ya satacağız"

İŞBİR'in Balıkesir'de ASPİLSAN'ın ise Kayseri'de faaliyet gösteren yeni şirketler olduğunu anlatan Piyade şunları kaydetti:

"İŞBİR şirketimiz vardı fakat küçük bir işletmeydi. Şimdi akıllı bir fabrika kurduk. Bu fabrikada seri jeneratör üretiminin yanında alternatör üretimi de yapacağız. Yurt dışı satışlarımızda giderek artacak. Bir ay sonra bu fabrikanın açılışını yapacağız. Açıldığımızda Türk milleti olarak herkesin gururlanacağını söylemek istiyorum. Bu fabrikanın en büyük özelliğinden bir tanesi ürettiği ürünler sessiz jeneratörler. ASPİLSAN ise Kayseri'de bir ay önce açıldı. Türkiye'de pil üretimi yoktu. Biz sadece pilin hammaddesini, pilin hücresini dışarıdan alıp sisteme entegre ediyorduk. Pil üretimini yapan Avrupa'da dahi yok. Pilin hücresini üretiyoruz ve Avrupa'ya satacağız. Bunu bütün ev aletlerinde olduğu gibi mutfaklarda, helikopterlerde, gemilerde akıllı şehirlerde her alanda kullanacağız. Yakında bunun önemini göreceksiniz ve Türk milleti bu şirketimizden bahsedecek."

Milli Muharip Uçak'ta gelinen son noktaya da değinen Piyade, "Milli Muharip Uçağımız 5'inci nesil bir uçak. 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak. İç dizaynı bitmeden hangardan çıkaracağız. Yürüyerek gelecek. Bunun sertifikasyon ve iç donanımları ile beraber 4-5 yıl sonra da Silahlı Kuvvetler envanterine girecek. Ama bu süreçte açığı kapatacak olan Hürjet'imiz 18 Mart 2023 tarihinde uçacak. Hürjet Türk motoruyla uçacak." dedi.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen ise Türk milletinin her dönemde düşmanlarının korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özen, "Bizim inancımız her Taşköprülü gencin bu şirketlerde Türk milletine yararlı birer birey olması." diye konuştu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da etkinliğin amacına ulaştığını söyledi.

Taşköprü'nün önemine değinen Çatal, "Gençlerimiz bunları görsün, bu şirketlerde Taşköprülü gençlerimiz de olsun dedik. İlçemizde bu firmalarda çalışabilecek kapasitede gençlerimiz var. Bizim gururumuz olabilecek gençlerimiz var. 16 Ocak'ta iki otobüsle bu şirketlere gençlerimizi götüreceğiz. Bizim dik durmamızın bir nedeni de Silahlı Kuvvetlerimizin güçlenmesidir. " diye konuştu.

- "ASELSAN'da çalışmak benim en büyük hayalim"

Taşköprü Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Beyza Gökmen ise programa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Uçak mühendisi olmak istediğini ifade eden Gökmen, "Buraya gelmekten çok mutluluk duydum, gurur duydum. İyi olduğumuzu biliyordum ama bu kadar iyi olduğumuzu bilmiyordum. Böyle bir ortamda bulunmak beni çok mutlu etti. Geleceğe dair umutlarım arttı. ASELSAN'da çalışmak benim en büyük hayalim. 'Milli Teknoloji Hamlesi' adı altında çok büyük işler başaracağımızı düşünüyorum. Ben de orada olacağım, kendime inanıyorum." dedi.

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