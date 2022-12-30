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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonulu kadınlar yöresel ürünlerle Avrupa dijital pazarına açılacak

AA

Kastamonulu kadınlar yöresel ürünlerle Avrupa dijital pazarına açılacak

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonulu kadınların hazırladığı "AB Dijital Sanatkar Kadınlar Projesi" ile hem ev hanımları iş sahibi olacak hem de bölgenin yöresel ve kültürel ürünleri Avrupa'ya tanıtılacak.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan tamamı hibe olan 30 bin avroluk proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı "KA210 Yetişkin Eğitimi Küçük Ölçekli Projeler" kategorisinde kabul edildi.

Proje kapsamında Polonya, Portekiz ve Kastamonu'dan 120 kadına çevrim içi dijital pazarlama ve girişimcilik eğitimi verilecek, ardından dezavantajlı kadınların ziyaretler düzenleyerek ülkelerin birbirini tanıması sağlanacak.

Kooperatif başkanı Serpil Durgut, AA muhabirine, 4 yıldır faaliyet gösterdiklerini, bugüne kadar 6 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Son projelerinin küçük ölçekli AB projelerinde Türkiye'den geçen tek proje olduğuna işaret eden Durgut, "Bu projedeki amacımız, dezavantajlı kadınlarımızı ayakta tutmak. Onlara dijital eğitim ve dil eğitimi vererek dijital pazarda aktif hale getirmek istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızla yöresel gıdalarımızı, ortağımız olan Portekiz ve Polonya'da tanıtarak dijital bir pazar sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kooperatiflerinin 7 kişiyle işe başladığını, bugün 100'e yakın kadına destek verdiğini anlatan Durgut, "Erişte, mantı, marmelat yapımında markalaşma yoluna gidiyoruz. Atölyemizde kıyafet ve yöresel el sanatlarını yapıyoruz. Mutfak bölümünde yöresel marmelatlar, yiyecekler var. Restoran bölümümüzde yaptığımız yerel yemekleri misafirlerimize ikram ediyoruz." diye konuştu.

- Ürünlerini uluslararası alanda tanıtmak istiyorlar

Proje kapsamında Kastamonulu kadınların Polonya ve Portekiz'e gideceğine dikkati çeken Durgut, şunları kaydetti:

"Proje ortaklarımızdan kadınlar da Kastamonu'ya gelecek, burada el sanatlarımızı tanıyacak. İlimizde yapılan çalışmalar zaten biliniyor ama ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istiyoruz. Dezavantajlı kadınlarımıza maddi katkı sağlamak istiyoruz. Pandemi döneminde de bunu yaptık. Öz güvenlerini sağlayarak ailelerine ve kendilerine katkı sağlamalarına çalışıyoruz."

Proje koordinatörü Suzan Avanoğlu ise aralık ayında başlayan projenin 1 yıl süreceğini dile getirerek, yöresel lezzet ve el sanatlarını hazırladıkları proje ile Avrupa'ya da tanıtmak istediklerini vurguladı.

Kooperatifin mutfak sorumlusu Özlem Akaydın da gönüllülük esasıyla çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Genelde yöresel yemekler üzerine çalışıyoruz. Kastamonu'nun meşhur yemeklerinden simit tiridi, banduması, ekmek çeşitlerimiz var. Kastamonu öne çıkacağı için mutluyuz. Onlara yemeklerimizden tattıracağız. Onların el sanatları ve yemeklerini de göreceğiz. Avrupa'da bir pazar oluşturabilirsek, kendi ve Kastamonu adına büyük iş başaracağımızı düşünüyorum."

Ev hanımı Sebahat Bıyık ise yöresel yemekler yaparak hem boş vakitlerini değerlendirdiklerini hem de para kazandıklarını aktardı.

Semra Durgut da boş vakitlerinde yaptığı çeyiz ve yöresel ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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