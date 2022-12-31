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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kayaklı koşu takımı, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda sezonu açtı.

Uzun süredir tekerlekli kayaklarla asfaltta çalışmalarını sürdüren Kayak Spor Kulübü kayaklı koşu takımı, Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 10 santimetreyi bulmasının ardından antrenmanlarını karda yapmaya başladı.

Kulübün başkan yardımcısı ve kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, yetersiz kara rağmen sezonu açtıklarını söyledi.

Uzun süredir sporcuların asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yaptığını anlatan Kızılarslan, yetersiz de olsa karda çalışmanın sporculara iyi geldiğini dile getirdi.

Takımdaki 24 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kızılarslan, "Sporcularımız sezon içinde yapılacak bölgesel ve ulusal yarışmalara katılacak. Yazın güzel çalıştık. Kar çalışması ile bunu pekiştirip yarışmalardan iyi derecelerle dönmek istiyoruz." dedi.



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