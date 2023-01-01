Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu'da cenaze törenine katıldı

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KASTAMONU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Levent Özil'in vefat eden annesi Perihan Özil'in Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybeden emekli öğretmen Özil için Tosya Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Mezarlıkta öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Perihan Özil'in naaşı, aynı mezarlıktaki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Levent Özil ve ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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