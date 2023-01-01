Ilgaz Dağı'nda vatandaşlar yeni yılın ilk gününde kızaklarıyla eğlendi

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KASTAMONU (AA) - Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışının yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar kızaklarıyla kaydı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunun başlaması için kar kalınlığının artması gerekiyor.



Yeni yılın ilk gününde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu bölgeye kızaklarıyla gelenler ise kayak pistinden kayarak keyifli vakit geçirdi.

Vatandaşlardan Kürşat Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine Çankırı'dan geldiğini söyledi.

Ilgaz'ı çok sevdiğini anlatan Kaptan, "Her kış geliyorum. Kar yağınca buraya gelmeden yapamıyoruz. Ilgaz Dağı diğer kayak merkezlerine bakarak daha ormanlık, daha mükemmel diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Rıfat Kıldıroğlu ise Tosya ilçesinden geldiğini kaydederek, "Hafta sonu Ilgaz'ın güzel dağlarını kayak merkezini görmeye geldik. Ilgaz Dağı'nın birden fazla pisti var. Burayı herkese tavsiye ederim." diye konuştu.





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