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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur'dan çiftçilere TARSİM uyarısı

AA

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur'dan çiftçilere TARSİM uyarısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, dünya genelinde küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliğinin söz konusu olduğunu belirterek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigorta yaptırmanın mahsulü güvene alacağını söyledi.

Butur, gazetecilere, küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin değişiklik gösterdiğini, bu yüzden TARSİM'in son derece önemli olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Kastamonu'da çeşitli afetler yaşandığını hatırlatan Butur, "Bu da iklim değişikliğine bağlanıyor. Vatandaşımız malını üretiyor, malının tam hasadına yakın bir afet yaşıyor, malı heba oluyor. Bu hususta TARSİM artık kaçınılmaz olmuştur. Devlet bunun yüzde 50'sini destekliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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