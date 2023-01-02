Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur'dan çiftçilere TARSİM uyarısı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, dünya genelinde küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliğinin söz konusu olduğunu belirterek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigorta yaptırmanın mahsulü güvene alacağını söyledi.

Butur, gazetecilere, küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin değişiklik gösterdiğini, bu yüzden TARSİM'in son derece önemli olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Kastamonu'da çeşitli afetler yaşandığını hatırlatan Butur, "Bu da iklim değişikliğine bağlanıyor. Vatandaşımız malını üretiyor, malının tam hasadına yakın bir afet yaşıyor, malı heba oluyor. Bu hususta TARSİM artık kaçınılmaz olmuştur. Devlet bunun yüzde 50'sini destekliyor." diye konuştu.

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