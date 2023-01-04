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Annesinin sırtında seyir terasına taşıdığı Mehmet, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

AA

Annesinin sırtında seyir terasına taşıdığı Mehmet, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, annesinin iyi geldiği için sırtında seyir terasına taşıdığı bedensel ve zihinsel engelli Mehmet Kazan'a (25) bir hayırsever tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye, Valilik tarafından aileye ulaştırıldı.

İlçe merkezinde yaşayan üç çocuk annesi Feride Kazan, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli oğlu Mehmet Kazan'ı (25), 10 yıl önce, evlerinin 200 metre uzağında bulunan kayalık alana götürerek ilçeyi izletti. Buraya gelmediği günlerde oğlunun huzursuzlanıp gece uyumadığını fark eden anne Kazan, hemen her gün, yol bozuk olduğu için sırtına aldığı oğlunu 200 metre taşıyarak alana götürdü.

İlçe merkezini kuş bakışı gören bir noktada bulunan alandan ilçeyi izleyen anne ve oğluna rastlayan Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Feride Kazan'ın yaptığı fedakarlıktan etkilendi.

Bölgeye ahşaptan seyir terası yaptıran Civelek Kastamonu Valisi Avni Çakır'a da durumu anlatarak 200 metrelik yolun asfaltlanmasını sağladı.

Anne Feride Kazan'ın, artık her gün sırtında taşımak yerine tekerlekli sandalye ile oğlunu seyir terasına getirmesine ilişkin Anadolu Ajansı haberini izleyen bir hayırsever, akülü tekerlekli sandalye aldı. Kastamonu Valiliğine ulaştırılan sandalye aileye teslim edildi.

AA muhabirine, oğlunu her gün seyir terasına götürmeye devam ettiğini söyleyen anne Feride Kazan, şöyle devam etti:

"Oraya tekerlekli sandalyeyle götürmek de çok zor oluyordu. Siz geldiniz, zorluğumuzu gördünüz, Mehmet'i tanıttınız. Sizin sayenizde Mehmet'e akülü araba geldi. Sizden, yardım eden o insanlardan Allah razı olsun."

- "Eskiden çok zorlanıyordum şimdi bir düğmeye basarak gidiyorum"

Artık akülü araba ile seyir terasına daha rahat çıkacaklarını belirten Kazan, "Eskiden çok zorlanıyordum şimdi bir düğmeye basarak gidiyorum. Önce terası yaptılar, sonra yolu yaptılar. Giderken bizim zorlandığımızı görmüşler şimdi de akülü araba yolladılar. Çok iyi oldu." diye konuştu.

Mehmet'in ilçeyi izlerken çok rahatladığını dile getiren Kazan, "Evde otur otur sıkılıyor. Orada hava alıyor, her yere bakıyor ve rahatlıyor. Evdeyken Mehmet'i çok fazla sara nöbeti tutuyor. Nöbetlere çözüm bulamadık. İnşallah buna da bir çare bulunur." ifadelerini kullandı.

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