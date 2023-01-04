Taşköprü'de yılın ilk "Engelsiz Yaşam Gezisi" Afyonkarahisar'a yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Taşköprü Belediyesi tarafından engelli bireyler ve ailelerine yönelik Afyonkarahisar'a "Engelsiz Yaşam Gezisi" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden otobüsü Belediye Başkanı Abdullah Çatal uğurladı.

Çatal, 2023 yılının ilk gezisinin Engelsiz Yaşam Gezisi olduğunu belirterek, "Engelli ve ailelerimize güzel bir tatil diliyorum. Rabb'imden kazasız belasız tekrardan ilçemize dönmenizi temenni ederim." dedi.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da her yıl olduğu gibi bu yıl da gezi düzenleyen Başkan Çatal'a tüm üyeleri adına teşekkür etti.

Engelli bireyler ve aileleri, 2 gün boyunca Afyonkarahisar'da termal tatil yapacak.





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