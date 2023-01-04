Kastamonu maroon marinace mermeri coğrafi işaret olarak tescillendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu maroon marinace mermeri, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürün sayısının 30'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının 8 Mart 2021 tarihli başvurusuyla Kastamonu maroon marinace mermerinin, TÜRKPATENT tarafından 13 Aralık 2022'de tescil edildiği belirtildi.

Maroon marinace mermeri, Kastamonu'nun Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri arasında bulunan hattaki maden ocaklarından çıkarılıyor. Mermerin ayırt edici özelliği ise koyu gri ve haki renk olması.





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