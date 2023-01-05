Kaymakam Coşkun, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

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KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Gökgöz ve öğretmenler tarafından karşılanan Coşkun, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Coşkun, Halk Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, "Halk Eğitim Merkezleri meslek edinme ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurumdur. Birçok kursa katılma imkanı sunan merkezin çalışanlarına, yöneticilerine ve kursiyerlerine başarılar diliyorum." dedi.

Kursiyerlerin istek ve taleplerini de dinleyen Coşkun, ihtiyaca yönelik kurs ve etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Kursiyerler de Kaymakam Coşkun ve eşi Ayşen Paksoy Coşkun'a yaptıkları ürünlerden hediye etti.



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