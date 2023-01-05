Kastamonu'da kadın eczacı evinde ölü bulundu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 41 yaşındaki eczacı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu.

Memioğlu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki eczanesine gelmemesi üzerine yakınları, ikamet ettiği il merkezi Kuzeykent Mahalllesi'ndeki evine gitti.

Memioğlu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşamını yitirdiği tespit edilen Memioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Memioğlu'nun vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı ifade edildi.

Memioğlu'nun 2019-2021 yıllarında MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.



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