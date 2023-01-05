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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da kadın eczacı evinde ölü bulundu

AA

Kastamonu'da kadın eczacı evinde ölü bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 41 yaşındaki eczacı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu.

Memioğlu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyündeki eczanesine gelmemesi üzerine yakınları, ikamet ettiği il merkezi Kuzeykent Mahalllesi'ndeki evine gitti.

Memioğlu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaşamını yitirdiği tespit edilen Memioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Memioğlu'nun vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı ifade edildi.

Memioğlu'nun 2019-2021 yıllarında MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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