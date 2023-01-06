Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Topal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Rektör Topal, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun Ahı", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre ve yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın Müdahalesi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Topal, etkileyici ve anlamlı kareleri içeren fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu ifade etti.

AA'nın çalışmalarını takdirle izlediklerini dile getiren Topal, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirleri tebrik ederek başarı diledi.





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