Kastamonu'da 5 dilencinin üzerinde toplam 3 bin liradan fazla para bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da zabıta ekiplerince yakalanan 5 dilencinin üzerinde toplam 3 bin liradan fazla para ele geçirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin şikayetler üzerine kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Yakalanan dilencilerin Zabıta Müdürlüğüne götürülerek kimlik kontrolünün yapıldığı aktarılan açıklamada, üzerlerinde toplam 3 bin liradan fazla para bulunan 5 dilenci hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandığı, paraya da el konulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşların duygularını sömürenlere karşı operasyonlar sürdürülecektir. Kabahatlar Kanunu'na göre dilenmek, Türk Ceza Kanunu'na göre ise dilendirmek suçtur. Bu tür kişilere vatandaşların para vermemesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.