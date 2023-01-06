Kastamonu'da evinde ölü bulunan eczacı kadının cenazesi defnedildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, evinde ölü bulunan 41 yaşındaki eczacı Gizem Memioğlu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Memioğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesince alınarak Taşköprü Karamustafa Paşa Taş Camisi'ne getirildi.

Baba Erdal ve anne Nur Memioğlu, burada taziyeleri kabul etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Memioğlu'nun cenazesi, Kurbantepe aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye Memioğlu'nun ailesinin yanı sıra Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, eski milletvekili Hasan Altan, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin ile vatandaşlar katıldı.

MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları'nda 2019-2021 yıllarında başkanlık yapan Memioğlu, dün il merkezi Kuzeykent Mahalllesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.





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