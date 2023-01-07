Kastamonu'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, şarampole devrilen Karayollarına ait kamyonun sürücüsü yaralandı.

Y.Ç. idaresindeki 37 DR 475 plakalı kamyon, Araç ilçe merkezine bir kilometre mesafede şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kamyondan çıkarılan ve yaralanan sürücü, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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