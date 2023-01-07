Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul eden 16 kişiye para cezası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız aramalarla meşgul eden 16 kişiye toplam 9 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 112 Çağrı Merkezinin il genelinde tüm acil çağrılara çözüm bulduğu belirtildi.

Geçen yıl 345 bin 345 çağrının karşılandığı aktarılan açıklamada, "101 bin 632 çağrı vakaya dönüşmüş, 243 bin 713 çağrı vakaya dönüşmemiştir. Karşılanan çağrıların yüzde 70,5'i bilgi ve danışma amaçlı aramalarla gereksiz, acil çağrı kapsamında olmayan ve meşgul etmeye yönelik çağrılardan oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.

Asılsız ve gereksiz aramalara teşebbüs edenlere cezai işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada, "2022 yılında Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul ettiği tespit edilen 16 kişiye 9 bin 176 lira idari para cezası uygulanmış olup, 2 kişi hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. " açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, vatandaşların danışma amaçlı, keyfi ve gereksiz aramalarla çağrı merkezini meşgul etmemeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

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