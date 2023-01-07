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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da fotoğraf tutkunları kış temalı sergi açtı.

Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) üyelerinin çektiği 39 fotoğrafın yer aldığı sergi, Vali Avni Çakır, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır'ın katılımıyla bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Vali Çakır, KASFOT'un güzel işler ortaya çıkardığını söyledi.

Şairlerin ve yazarların onlarca kelimeler ile ifade ettiği şeyleri fotoğrafçıların bir kareyle anlatabildiğini dile getiren Çakır, "Bu tür fotoğraf kulüplerinin çalışması geleceğe yönelik, tarihsel gelişimi göstermesi açısından çok güzel bir not düşme hem de çok geniş kitlelere ulaşarak ilimizi, bölgemizi, ülkemizi tanıtmada çok büyük bir kaynak oluşturuyor." dedi.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör ise derneği 11 Ocak 2011'de kurduklarını, her sene yıl dönümlerinde sergi hazırladıklarını söyledi.

Genellikle Kastamonu temalı sergiler yaptıklarını belirten Güngör, "Kastamonu'da 'tarım, insan, sonbahar' demiştik şimdi de Kastamonu'da kış temalı sergi yaptık. Buradaki amaç, hem üyelerimizin çalışmalarını göstermek hem de halkımıza şehrimizin güzelliklerini tanıtmak." diye konuştu.

Güngör, 52 üyeli bir dernek olduklarını anlatarak, "İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa'da sergiler yaptık. Türkiye'de artık tanındığımızı düşünüyoruz. İstiyorum ki Kastamonu'nun bu güzelliklerini yurt dışına da taşıyalım. Bunların hepsi imkan meselesi. Eğer bize destek olunursa elimizde yeteri kadar materyal var. Hedefim bir sonraki aşamada yurt dışında sergi açmak." ifadesini kullandı.



Vali Çakır ve beraberindekiler sergiyi gezerek bilgi aldı.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.





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