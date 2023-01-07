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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor

AA

Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Ağlı ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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