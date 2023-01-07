Ilgaz Dağı'na gelenler kar yetersizliği nedeniyle sadece kızakla kayabildi

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KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelenler, karın yetersiz olması nedeniyle sadece kızakla kayabildi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kayak sezonunun başlaması için kar kalınlığının artması bekleniyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre olduğu bölgeye kayak yapmak için gelenler umduğunu bulamazken, kızaklarıyla gelenler ise kayak pistinden kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ailesiyle Ankara'dan günübirlik gelen Ramazan Kurt, AA muhabirine, Ilgaz'a ilk kez geldiğini belirterek, "Yakın olması sebebiyle Ilgaz'ı tercih ettik. Burada da büyük bir karla karşılaşamadık. Umduğumuzu bulamadık ama yine de çocuklar kızakla karın tadını çıkardı." dedi.

Kaan Evin ise Amerika'da yaşadıklarını, Ankara'ya aile ziyareti için geldiklerini dile getirerek, "Oradan da ailemle 3 günlük tatil için Ilgaz'a geldik. Snowboard yapmak için geldim. Kar yetersiz olduğu için snowboardı kullanamadım, sadece kızakla kaydım." diye konuştu.





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