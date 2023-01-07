Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Oluzközü köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, cenazesi olan bir ailenin yardım istemesi üzerine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.



İlçeye bağlı Oluközü köyünün yolu dün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İstanbul'da vefat eden Fatma Keşkekçi'nin cenazesini köyde toprağa vermek isteyen ailesi Ağlı Kaymakamlığından yardım istedi.

Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri köyle ilçe arasındaki 7 kilometrelik yolu, 30 santimetreyi bulan karı temizleyerek ulaşıma açtı.

Köye ulaştırılan cenaze, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.









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