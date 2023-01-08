Kastamonu'da ilçe belediye başkanının darbedilmesine tepki

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın darbedilmesine tepki gösterildi.

Pınarbaşı Belediyesi önünde bir araya gelen ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, Yaşar'ın darbedilmesini kınadı.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, yaptığı konuşmada, Pınarbaşı'nın sakin ve huzurlu bir ilçe olduğunu belirtti.

Ünlü, şunları kaydetti:



"Son dönemlerde Belediye Başkanı'mızın büyük çabasıyla beraber Pınarbaşı ilçemiz güzel işlere imza atıyor ve atmaya devam ediyor. Seçildiği günden bugüne kadar gecesini gündüzüne katarak Pınarbaşı için çaba sarf ediyor. Pınarbaşı halkı tarafından öz güvenle belediye başkanlığına getirilmiş Belediye Başkanı'mıza yapılan saldırıyı aslında hepimize yapılan saldırı olarak değerlendiriyorum. Belediye Başkanı'mıza yapılan bu saldırıyı AK Parti ailesi olarak şiddetle kınadığımızı ifade ediyorum."

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da seçildiği günden itibaren Pınarbaşı için gece gündüz çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Dün ilçede yeni açılan bir kuaförü ziyaret ettiğinde, merdivenden inerken ensesine tekme atılarak darbedildiğini anlatan Yaşar, konunun emniyete intikal ettiğini kaydetti.

Yaşar, dün ilçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için gittiği sırada F.Ş. tarafından darbedilmiş, F.Ş. gözaltına alınmıştı.

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