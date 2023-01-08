Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar'ı darbeden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşar, dün ilçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için gittiği sırada F.Ş. tarafından darbedilmiş, F.Ş. gözaltına alınmıştı.

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