Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası ormanlar karla kaplandı.
Kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Küre ve Ağlı ilçelerinde dünkü kar nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasının ardından yollar tekrar ulaşıma açıldı.
Ormanlık alanların beyaz örtüyle kaplanması dron ile görüntülendi.