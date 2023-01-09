Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar'ı darbeden zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.Ş'nin hakkındaki karara savcılık itiraz etti.
Tekrar hakim karşısına çıkarılan F.Ş. tutuklandı.
F.Ş, ilçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.