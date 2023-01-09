Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar'ı darbeden zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.



Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.Ş'nin hakkındaki karara savcılık itiraz etti.

Tekrar hakim karşısına çıkarılan F.Ş. tutuklandı.

F.Ş, ilçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar'ı darbettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.