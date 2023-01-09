İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bozkurt ilçesini ziyaret etti

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KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Bozkurt Kaymakamlığında düzenlenen Değerlendirme Toplantısına katılan Çataklı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çataklı, daha sonra yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kaymakamlık binasını inceledi.



Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile sohbet eden Çataklı, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Çataklı'ya ziyareti sırasında, AFAD Başkanı Yunus Sezer, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ile GEDAŞ Kurumsal Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı eşlik etti.



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